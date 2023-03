1. APRILLIST ⟩ Vilsandi rahvuspark sai uue kaitsekorra

Olulisemad muutused kaitsekorras

Liikumispiiranguga laidudel on viibimise keeld varasemaga võrreldes veidi pikem, laide ei ole lubatud külastada 1. aprillist 31. juulini, sest lindude pesitsemise algus on muutunud kevadel varasemaks ja ka juuli teises pooles on laidudel sageli hilisemaid pesitsejaid.

Harilaiu poolsaarel mootorsõidukiga sõitmise keeld on määruses nüüd konkreetselt välja toodud ja lisatud erandid, millal seda siiski teha võib. Ujuvvahendiga sõitmine on keelatud Laialepa lahes ja liikumispiirangu ajal sihtkaitsevööndites.

Rahvuspargis ei lubata sõita jetiga, need tekitavad suuremat müra ja laineid kui tavalised mootorpaadid ja see häirib linde. Lohesurfile seatakse piirangud Uudepanga sihtkaitsevööndis, kus 1. detsembrist 30. aprillini surfata ei tohi, sest seal talvituvad kirjuhahad.

Jahi valdkonnas on oluliseks muutuseks selgesõnaline linnu ja hülgejahi keelustamine kogu rahvuspargi territooriumil. Laidudele jäävates sihtkaitsevööndites on jaht lubatud ainult juhul, kui see on vajalik, et kaitsta linde nende pesi rüüstavate ulukite eest.