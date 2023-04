“See on konkurss, mis kutsub õpetajaid ja õpilasi üheskoos oma kooli lugu jutustama, olgu tegemist kas väikese külakooli või suure linnakooliga. Konkursil osalenud õpilaste tagasisidest on välja tulnud, et osalemine on aidanud neile meelde tuletada, et kool ei ole vaid pelgalt õppe- ja ainekava, mis kulmineerub lõputunnistusega, vaid et koolis käimine tähendab ka ühiseid üritusi, traditsioone ja koostööd. Tänavune konkurss keskendubki just õpikeskkonna olulisusele, mis toetab noorte arengut ja pakub mitmekülgseid võimalusi eneseteostuseks,” selgitas Ratas.