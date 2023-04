Salme alevikus rahvamaja merepoolses otsas asuva Sõrve Guest House`i perenaise Anne Sepa jaoks on omleti küpsetamine tavaline osa tööst. Tema teeb ju klientidele hommikusöögi ja nii juba paarkümmend aastat.

Anne on omleti komponendid juba aegsasti kausikestesse valmis pannud: tükeldatud sink, paprika ja tomat, peenestatud küüslauk, hakitud värske petersell, riivitud juust. Iga koostisosa koguse on ta valinud mitte kaalu, vaid n-ö tunde järgi: et oleks parajalt.