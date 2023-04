Koalitsioonilepe on valmis. Kuigi leppe sisu on proovitud salajas hoida, on mõned asjad siiski teada. Koalitsioonileppes on kirjas maksumuudatused, abieluvõrdsus, kliimareform ja riigijuhtimise muudatused. Selgunud on ka loodava valitsuse ministrid.