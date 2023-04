Paadimeistrid, juustutootjad, kanakasvatajad ⟩ Saaremaa ettevõtted osalevad Tartus Maamessil

Maamess on mastaapseim erialamess Baltikumis, kus osaleb igal kevadel sadu põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtteid. Messi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on korraldajatel taaskord rõõm võõrustada ettevõtteid kõikidest Eesti maakondadest, piiritagant on tulijaid Lätist, Leedust, Soomest, Austriast, Saksamaalt, Tšehhist ja Kanadast.

„Juba eelmine aasta näitas, kui Maamess peale koroonapiirangute lõppu taas toimuda sai, et rahvusvaheline messiäri on taastumas. Maamessi 70 000-ruutmeetrine näituseväljak koos statsionaarsete näitusepaviljonide ja ajutiste ehitistega on eksponentidega täidetud ning ees on ootamas väga sisukas mess,“ rääkis ta.