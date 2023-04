“Urmase visioon ehitada platvorm koos kogukonnaga, kes panustab selle kasvu ja anda omanikele tagasi ka osa sellest eduloost on unikaalne. Minu investeering Forusesse näitab usku, et koos kõigi kasutajatega, kes on ka omanikud, on meil võimalik püüelda millegi palju suurema poole. Igas oma tegevuses olen ma alati eeldanud täiuslikkust ja kuna meie ambitsioon on palju laiem kui ainult taksoäri, siis mul on hea meel selle elluviimise juures olla,” ütles Ott Tänak.