Palun suhtle minuga! ⟩ Laste kõnehäirete ennetamisel on suur roll lapsevanematel

Muidugi oleme palju kuulnud nutineedusest ning sellest, et häda on lastes ja nende ekraanisõltuvuses. Vale see vahest pole, aga mündil on kaks poolt. Tõsi on see, et osal lastest võtab ekraanihullus juba maast madalast pea patoloogilised mõõtmed. Oma rolli etendavad siin ka vanemad, kes on lasknud niisugusel olukorral kujuneda ja seda võimestanud. Kõnehäirete puhul ei saa aga üle ega ümber sellest, et probleem ei ole ainult “nutilastes”, vaid ka “nutivanemates”. Me ei saa oodata, et lapse kõne areneks keskkonnas, kus omavahel suheldakse vähe ja ka siis lühilausetega. Või ei suhelda üldse.