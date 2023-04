Kärlal jagati kuldseid karikaid

"Sel aastal saab Kärla spordihall 25-aastaseks ja selleks puhuks otsustasime taas turniiri korraldada," ütles võistlust avades Kärla spordihalli juhataja Raivo Uus. Ta meenutas, et Kärla lahtist karikaturniiri lauatennises peeti 7 aastat järjest aastatel 2009-2016. Seekordne turniir oli siis kokku kaheksas. Vahepeal katkestas turniiri korraldamise järjepidevuse valdade ühinemine. Raivo Uus märkis, et lauatennist ei anna võrrelda 10-15 aastase ajaga, kui tahtjaid ja mängida soovijaid oli nii palju, et turniir tuli korraldada suisa kahepäevasena.