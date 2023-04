Lust ja laul Valjala pärimuspeol

Valjala rahvamaja juhataja Anneli Kaljuste ja pärimuspeo kuraatori Maarika Naageli koostöö peo ettevalmistamisperioodil laabus hästi. “Anneliga võib luurele minna küll. Temaga tuleme igast olukorrast võitjatena välja. Mina olen selles rollis küll esimest korda, aga pärimuskultuur on mind kogu aeg huvitanud. Elu on pakkunud erinevaid võimalusi, ju ma olen siis nüüd nii vana, et soovid ja unelmad hakkavad päriselt täituma,” rõõmustas Kihelkonna rahvariideid kandev Maarika Naagel.