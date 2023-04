KES TEEB, SEE JÕUAB. Erle ja Eneliis jõuavad oma tavatöö kõrvalt teha mitu patrulli kuus.

Et see nädal on kuulutatud abipolitseinike nädalaks, teeme tutvust kahe särasilmse noore naisega, kes tegid otsuse hakata abipolitseinikeks.