ÕNNESOOVID! ⟩ Kuressaare linna teenetemärgi saavad Paul Leemet ja Toomas Takkis

Paul Leemetit tunnustatakse pikaajalise panuse eest Kuressaare soojusmajanduse toimimise ja arendamise heaks, mille tulemusena on soojatootmine muutunud keskkonnasõbralikumaks ning selle hind tarbijatele püsinud Eestis odavamate seas. Leemet on töötanud Kuressaare linna soojusega varustavas ettevõttes alates 1986. aastast, kõigepealt spetsialistina ja hiljem juhina. 1992. aastal sai Paul Leemetist Kuressaare Soojusvõrkude tegevdirektor ja alates 1996. aastast on ta olnud AS-i Kuressaare Soojus juhatuse liige.