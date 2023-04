Saaremaa militaarajalugu on täis põnevaid lugusid

Aastakümnete jooksul on ajahammas mitmeid objekte purenud, teed nende juurde on rohtunud, ümbrus võsastunud. Tänu piiriülesele projektile on nüüdseks enamik objekte kaardistatud. Turismiinfopunktides saab militaarpärandist korraliku ülevaate. Värvitrükis voldikud ja ja kaardid on heaks abivahendiks. Kaardile on märgitud 150 sõjaajaloo pärandiga seotud paika. Veelgi täpsema info saab leheküljelt www.militaryheritagetourism.info.