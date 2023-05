Kokku tehti projekti raames üle 60 mudeli erinevatest leidudest ja esemefragmentidest. Viimastest omakorda on plaanis edaspidi kokku panna suuremaid mudeleid.

Muuseumi peavarahoidja Priit Kivi ütles, et eesmärk on Salme leide, mis muuseumile õnnistusena kaela tulnud, pisut rohkem avalikkusele tutvustada. "Tänu 3D-mudelitele saame need kõikidele huvilistele üle ilma koju kätte tuua," lausus ta.