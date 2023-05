Illiku arendaja ei tohi ebaseaduslikku kööki ega majutust kasutada

Valla järelevalve peaspetsialist Ardo Vahter tõdes, et ettekirjutuses toodud mittevastavuste likvideerimise tähtaeg 18. august lepiti kokku viimasel kohtumisel valla ja Perekond Piidivabrik MTÜ esindajate vahel kui reaalne tähtaeg, mis ajaks on võimalik puudused kõrvaldada. Sisuliselt seati tähtaeg algava suvehooaja lõppu, mis tekitas omakorda küsimusi, kas see on ikka mõistlik, kui näiteks läinud aastal pole valla nõudmistele reageeritud ja midagi seadustatud.

Vahter selgitas seepeale, et Perekond Piidivabrik MTÜ-le tehti selgeks, et kuni kasutusloa saamiseni nad hoonet majutushoonena kasutada ei tohi. “Samuti ei tohi ebaseaduslikku kööki kasutada enne, kui see on viidud kooskõlla kehtiva projektiga,” kinnitas valla järelevalve spetsialist. Nende nõuete järgmist vald tema sõnul ka kontrollib. “Mis puudutab trahvimist, siis vallavalitsuse järelevalveteenistuse eesmärk ei ole kohe trahvi määrata, vaid anda trahvi maksmise asemel võimalus kasutada raha hoopis puuduste likvideerimiseks,” toonitas Ardo Vahter vastuseks küsimusele, miks pole arendajat juba varem trahvitud, kui neilt seadustamist on nõutud.