Kui mõelda, kui ebasõbralik koht elamiseks on inimese magu oma happelisusega, võib imestada, et mõni bakter seal üldse elada tahab. Magu lõhustab kõik, mille vähegi kätte saab, kuid Helicobacter pylori võtab seda kui väljakutset ning näitab, et suudab ka seal ellu jääda. Bakter elab mao limaskestas, mis on otseses kontaktis söövitava maohappega.