OTSUS TEHTUD ⟩ Orissaare lasteaed ei saa lisarühma

"Arvestades, et sel aastal on lasteaias alustamas vähem lapsi, ei pea vallavalitsus mõistlikuks käesolevatel tingimustel uue rühma avamist," teatas vastuskirjas Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel, lisades, et Kaali, Kihelkonna, Lümanda jt lasteaedades, kus seni on ruume laiendatud, on kohti olnud puudu ka suurendatud rühmade tingimuses.

Lõppeval õppeaastal on Orissaare lasteaia nimekirjas 74 last. Hoolekogu nõusolekul on seni suurendatud lasteaiakohtade arvu 2–4-aastaste liitrühmas ja sõimerühmas. Üks laps on järjekorras siiani. Pöördumises, mis Orissaare lasteaed vallavalitsusele saatis, seisis, et rühmad on ülerahvastatud ja areneva piirkonnana, kuhu kolib aina rohkem elama noori peresid, on lasteaeda lisaruumi vaja. Olemas on isegi sobiv ruum.