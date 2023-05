Muhu vald peab tulumaksuseaduse muutmise järel hakkama raha ära andma

"Oleme isegi püüdnud läbi pisarate naerda, sest eks see ole omamoodi ka tunnustus, kui leitakse, et väiksed vallad nagu Muhu on nii jõukad, et nendelt on veel midagi ära võtta ja suurematele jagada," ütles Muhu vallavanem Raido Liitmäe Kadi raadio "Keskpäeva" saates, nentides, et tegelikult on asjal mõru maik juures.