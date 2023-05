Kuressaares Ida-Niidu piirkonnas kadus elekter

Elektrilevist öeldi, et tegemist on keskpinge rikkega ja elektrikud tegelevad probleemiga.

Tankima ei maksa minna Olerexi ja Nestesse, kinni on Jysk, Selver, Magaziin, Euromarket ja Maxima.

"Hetkel brigaadid kontrollivad kaableid ja alajaama ning otsivad rikke põhjust. Loodame, et peagi on see tuvastatud ja elektriühendus taastatud," ütles Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kristi Reiland.