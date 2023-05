Malefestival toob saarele koloriitseid mängijaid

Festivali korraldaja Urmas Randma tõdes, et järjenumbrilt neljas turniir on ootamatult suureks kasvanud. Võistlejate nimekirjas on üle 60 välismaalase, nende hulgas 26 rahvusvahelist suurmeistrit. Esindatud on tervelt 16 riiki. Kolmapäeva pärastlõuna seisuga oli kiirturniirile end kirja pannud 83 mängijat, välkturniirile 80.