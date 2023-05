FC Kuressaare mängis liiga uustulnukaga viiki

Teisel poolajal oli Kurel veel mitu võimalust edu saavutada, kahel korral löödi pall ka vastaste väravalatti, kuid eesmärgini enam ei jõutud. „Mängu dünaamika järgi oleks pidanud meie võitma ja väärisime seda, aga puudu jäi väravast,“ tõdes peatreener Roman Kožuhhovski, kelle sõnul oli meeskonnal raske nädal, kus oli kaks keerulist mängu lühikese vahega, aga kokkuvõttes saadi hakkama.

„Suutsime kunstmurul näidata head mängu ja olla vajalikul tasemel. Samas tuleb ka oponenti kiita, kes on hooaja jooksul oma mängus kõvasti juurde pannud. Nad on saanud viimastes mängudes häid tulemusi ja seepärast positiivsel emotsionaalsel laineharjal. Teadsime seda ja olime selleks valmis.“

Roman Kožuhhovski hinnangul on ka tema meeste emotsioon on hea, kuigi kohtumist ei võidetud. „Lõime olukordi ja domineerisime, aga saame aru, et tuleb edasi minna, sest uued mängud tulevad peale. Mänguks Tammekaga oleme valmis,“ lausus ta.