HAKKEPUIT, FOTO ILLUSTRATIIVNE. Kuressaare Soojuse juhatuse liikme Paul Leemeti sõnul ei olnud tegemist Kuressaare Soojuse hakkepuiduga, mis Kalevi tänaval auras, ent lisas, et hakkepuidu hunnikute auramine, eriti õhtusel ajal, on neilgi tavapärane ja see on täiesti ohutu.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl