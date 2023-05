Sõrve muuseumi ilmestab ilmasõjaaegne “ahjutoru”

“Läksin üle tee nurmenukke korjama ja seal lillede vahel ta vedeles,” rääkis Virge Treiel. “Võtsin seest tühja torujupi koju kaasa ja sokutasin talvisest remondist kuuri kõrvale jäänud vanarauahunnikusse, virgutamaks abikaasat vanarauda lõpuks ära viima. Minu edev mees pani selle asemel pildi internetti ja selgus, et tegemist on sõjarelvaga,” naeris ta.

Virge abikaasa Urmas Treieli sõnul andis internetiotsing vastuseks ameeriklaste bazooka, kuid varsti selgus, et tegemist on sakslaste Panzerschreckiga. “Pole kuulda olnud, et Muratsis oleks 1944. aastal suuri lahinguid olnud. Pigem viskas mõni taganev Saksa sõdur selle tee äärde maha,” oletas ta.