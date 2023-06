Kohalikud saare mehed räägivad, et nii suurt mereprojekti nende saare all pole kunagi varem olnudki.

"Selline mereprojekt on alati väga keeruline ja ilmatundlik, kuid kulgevad plaanipäraselt ning on lõpusirgel. Ilmaga vedas, sest projektis on mereilm väga oluline," ütles projekti juht Gert Liesment, kes on ka üks ettevõtte Baltic Barges asutajatest.