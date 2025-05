"Oleme saanud kinnituse, et vald tegeleb ehitisteatise väljastamisega, samuti on meil valminud 3D-visuaal kavandatavast väljakust," ütles MTÜ Koerapark juhatuse liige Sandra Järv .

Tema korraldatud internetiküsitlusele selle kohta, mida koeraomanikud väljaku rajamisest arvavad ning kas nad on nõus selle rajamist toetama, vastas 157 inimest. Järve sõnul märkis üle 90% vastanuist, et tunnevad vajadust Kuressaare linnas asuva koerteväljaku järele, üle 70% kinnitas aga, et on valmis selle rajamisse rahaliselt panustama.