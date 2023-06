Riik toetab pea poole miljoni euroga rahvaraamatukogusid

"Eesti rahvaraamatukogud on oma rohkem kui 500 avatud uksega üks laiemaid avaliku teenuse võrgustikke. Raamatukogude oluline roll regionaalsete kogukonnakeskuste, elukestva õppe toetajate ning infoteejuhtidena aina kasvab. Seepärast on oluline, et raamatukogu keskkond oleks kogukonna jaoks inspireeriv, seda nii suures linnas kui ka väikeses külas. Raamatukogus võiks lisaks raamatute lugemisele saada näiteks õmmelda, tööriistu laenutada või kaugtööd teha. Just seda eesmärki teenib iga-aastane rahvaraamatukogude kiirendi, mille abil aitab riik ellu viia rahvaraamatukogude olulise arenguhüppe," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.