Kuressaares läks lahti viimase 20 aasta mastaapseim elamuarendus

"Tegemist on 27 eramu- ja kolme korterelamu kinnistuga, mille hoonestusõiguse Saaremaa vald eelmisel aastal oksjonil maha müüs," rääkis ettevõtja Herki Sai , kes koos hoonestusõiguse oksjoni võitnud Saarte Metsamajanduse OÜ juhatuse liikme Marek Mägiga piirkonna arendamiseks ettevõtte Tervisepargi Kodud OÜ lõi. Nüüd on alustatud taristu rajamisega, millega tegeleb osaühing Klotoid.

"Kui kõik laabub, peaksid tööd oktoobri lõpuks valmis olema ja vallast kasutusluba käes, et omanik saaks krunte müüma hakata," ütles OÜ Klotoid juhatuse liige Madis Lepp. Ta märkis, et tegu on erakordse projektiga, mille sarnast Saaremaal viimase 20 aasta jooksul tehtud ei ole. "Viimane suurem arendus oli golfirajoon, aga siin tehakse asju korralikumalt, aetakse drenaažid tee sisse ja ka inimeste kinnistutele, lisaks asfalteeritakse nii tänavad kui ka kergliiklusteed ning rajatakse korralik sidekanalisatsioon, samuti ehitatakse välja tänavavalgustus," rääkis Lepp.