Jaaniks autoga Saaremaale või Hiiumaale pääsemine on paras kadalipp, ent mitte võimatu. Populaarsematel reisidel näitab piletimüügikeskkond praamid.ee juba mõnda aega punast nulli. Eelmüüki läheb aga ainult 70% piletitest, seega 30% jääb üldjärjekorras ootajatele.

"22. juuniks, mil ootame väga suurt liiklust saarte suunas ja 25. juuniks mandrile naasmiseks on meil transpordiametiga kokkulepe, et viime kõik inimesed üle," rõhutas TS Laevad teenindus- ja kommertsjuht Katrin Aron Maalehele, lubades et maha keegi ei jää.