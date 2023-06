Nasval elava Priit Kuldsaare garaažis on üheksa hobisõidukit, neile lisaks üks, mis alles ootab taastamist. Selles kollektsioonis on põhiliselt GAZ-i toodang, kuid Priidul ja ta isal Tõnul – sest hobi on neil natuke nagu kahepeale – on ka maastikusuutlik veoauto ZIL-157 ning roomiktransportöörid ATC-59G ja PTS-M.