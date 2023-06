Projekti raames on kavas remont nii Lossi 7 aadressil asuvas kompleksi peahoones kui ka Lossi 7/1 asuvas kõrvalhoones, samuti Lossi 4a ja Kitsas 2 hoonetes, selgub hankedokumentidest. Riigimaja ehitus on planeeritud aastateks 2025–2026, avamine 2026. aastal.

Lossi 7 hoone on ehitatud 18. sajandil ning on tuntud vana politseimajana, kuna aastatel 1991–2012 asus seal politseijaoskond. Hoone on tunnistatud riiklikuks kultuurimälestiseks.