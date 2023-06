SUPLEJATE RÕÕMUKS ⟩ Kõige soojem merevesi on Kuressaare supelrannas

Rannailma portaali andmeil on tänase seisuga kolm supelranda, kus veetemperatuur ulatub 23 soojakraadini. Täpselt nii palju on sooja Anne kanalis Tartus ja kahes mererannas - Kuressaare supelrannas ja Paralepa rannas.

Vaid kraadi võrra jahedam on Harku rannas ja Paala järves ning 21 kraadi päris mitmel pool - Kauksi rannas, Pühajärves, Põlva paisjärves, Türil, Viljandi järves ja Võsul. Mujal on veesooja veidi vähem. Kõige jahedam on vesi Pikakari rannas, vaid 14 kraadi. See on ka ainus rand Eestis, kus lehvib endiselt punane lipp.