Wise uuris noorte tulevikusoove ⟩ Saaremaa noored on Eesti ettevõtlikuimad

Wise’i tellitud Norstati värske uuring näitab, et 16–19aastaste noorte huvi ettevõtluse vastu on võrreldes eelmiste aastatega hüppeliselt kasvanud. Jätkuvalt on populaarne IT-haridus ning iga kolmas noor soovib tulevikus töötada mõnes tehnoloogia- või idufirmas.