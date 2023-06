Uksed avab Amante Maja ja aastaringne Good Mood Food kohvik

Tänaseks on maja saanud põhjaliku uuenduse ja värske hingamise ning on valmis uksed esmaseks uudistamiseks avama juba homme koos Good Mood Food kohvikuga. Samas võib veel siin ja seal leida rippuvaid juhtmeid, mis ootavad majale väärilisi lampe ning teisi pisidetaile, mis viimast lihvi ootavad. Seega on suve teises pooles veel ees ootamas suurem avasündmus, ent praegu alustab tööd kohvik ja majaga saab juba tutvumas käia.