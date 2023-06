Illiku restoran KÖHT, mille köök on üks ebaseaduslikest ehitistest, tegutseb hoiatusest hoolimata 1. juunist alates.

Saarte Hääle toimetusele on läkitatud pilte, kuidas restoran on rahvast täis ja kohapeal värskelt valmivaid roogasid saab seal ilma igasuguse takistuseta. Toimetus on sellekohase info edastanud nädalate jooksul ka vallavalitsusele, kuid sealt pole seni tugevamat reageeringut tulnud.