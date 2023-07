Kelle asi on tegeleda pakendiuputusega?

Kes pakendeid eraldi koguvad, teavad, et neid on palju ja ega korralikult sorteerides eriti palju midagi olmeprügisse satugi. Samuti teavad keskkonnateadlikud kodanikud, et enam kui tihti on avalikud konteinerid pilgeni täis ja oma kotid tuleb sinna lausa sisse toppida. Sageli on ka konteinerite ümbrus pakenditest umbes ja linnud tuuseldavad kilekottidega, et sealt toidupoolist leida.