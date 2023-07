FC Kuressaare duubel mängis suure edu maha

„Ka need, keda me välja ei vahetanud lasid kõvasti jala sirgeks. 3:0 edu oli meile täna psühholoogiliselt karuteene, kui tundus, et asi on tehtud. Aga juba enne kui nad lõid 1:3 oli veel momente, see kõik oli õhus.“

Sander Viira sõnul ei näinud ta ka väljaku peal, et mängijad oleks energiliselt üritanud midagi muuta. „Leppisime sellega,“ tõdes treener. „Juhtisime teenitult, aga see mis lõpus juhtus – ilmselt valed vahetused, aga samas on pühapäeval uus mäng. Eks see on jalgpalli võlu ja valu ning usun, et on isegi hullemini asju ära antud. Poistele õppimise koht.“