Pühapäev tõotab tulla vihmane

Pühapäeva (2.07) öö tuleb lõunapoolse kõrgrõhuala servas selgema taevaga ja sajuta. Hommikul läheneb merelt uus madalrõhulohk, vihm jõuab Saare- ja Pärnumaale ja päeval laieneb üle maa, on äikeseoht. Edela ja lõunatuul tõuseb päeva peale tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 11..15, rannikul kuni 18, päeval 18..23°C.

Esmaspäeval (3.07) liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja selle serva mööda kandub üle Eesti vihmapilvi. Aktiivsemaks muutuv keeris tõstab meil edelatuule puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10..16, päeval 16..20°C.

Teisipäeval (4.07) kaugeneb madalrõhkkond Lapimaa poole, aga selle serv ulatub ikka Läänemere äärde ja meile lisandub vihmahooge. Edelatuul on keskpäevani ikka väga tugev, siis tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 10..16, päeval 17..21°C.

Kolmapäeval (5.07) laieneb lõuna poolt kõrgrõhuala serv Eestini. Öösel pilved hajuvad ja pärast keskööd suuremat sadu ei tule. Päeva peale arenevaist pilvedest tuleb lühiajalisi vihmahooge laialdasemalt. Edela- ja läänetuul õhtu poole veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 17..22°C.

Neljapäeval (6.07) koondub kõrgrõhuala Balti riikide kohale ja selle servas tuleb meie ilm enamasti sajuta. Tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul üle 15°C, päevaks kandub lõunakaarest meile soojem õhumass ning temperatuur tõuseb 21..27°C-ni, jahedam on meremõjuga rannikul.

Reede (7.07) jätkub kõrgrõhuala mõjul enamasti sajuta ilmaga, üksnes pärastlõunal on kohatiste vihmahoogude võimalus. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 16, päeval 22..27°C.