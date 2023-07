1. juulist 2023 jõustusid töötervishoiu ja tööohutuse ning ravikindlustuse seaduse muudatused, millega naasti enne 1. jaanuari 2021 kehtinud haigushüvitise maksmise korra juurde. See tähendab, et alates 1. juulist avatud haiguslehtede puhul on kolm esimest päeva töötaja omavastutus ehk tasustamata, alates neljandast kuni kaheksanda päevani maksab haigushüvitist tööandja ning üheksandast päevast alates maksab haigushüvitist Tervisekassa.