KORDUSPROOVID OLID NEGATIIVSED ⟩ Kuressaare kraanivesi on joogikõlbulik

Ettevõtte teatel on 7. juulil 2023 võetud kordusproovid nendel kinnistutel negatiivsed. Proovide võtmisega jätkatakse tihendatud korras, samuti jätkatakse eile alustatud Kuressaare linna tarbevee kloreerimisega, et olla kindel kraanivee puhtuse osas.

Hetke tulemuste põhjal on tegemist minimaalse näiduga kahe kinnistu sisetrassidel ehk jääksaastusega varasemast perioodist, mingit uut bakteriaalse saaste lisandumist analüüside tulemused ei näita. Peatrasside analüüsid on puhtad. Kinnistu omanikega, kelle sisevõrgustikust leid võeti, on ühendust võetud ning edasised käitumissuunised antud.