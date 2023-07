Saaremaa maksab arstide saarele meelitamiseks omalt poolt toetust juurde

Saaremaale on 11 aastaga jõudnud seitse noort arsti, kes on riigipoolset lähtetoetust saanud. Et arstide motivatsiooni veelgi suurendada, on ka Saaremaa vald juba kolm aastat maksnud veel täiendavalt ühekordset 25 000-eurost stipendiumit aastas ühele Saaremaale tulnud noorele arstile, vahendas Aktuaalne Kaamera .

"Meil on selle üle jube hea meel, kui need arstid siia tulevad. Nüüd on meie asi leida ka vahendid ja motivatsioon, et nad ka päriselt siia tuleksid. Iga arst on meil ülimalt arvel. Me praegu paneme järgmise aasta eelarvet kokku ja kindlasti see on soovide nimekirjas vaat et seal kõige kõrgemal kohal," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.