Pallase üliöpilaste kujundatud installatsioonid on: Peatus - kus saab puhata jalga ja möelda keskkonnateemadele, samal ajal kaunist Illiku päikesetöusu nautides; Illiku iilid - tuulekellaorel, mis mängib kaasa mereiilidega ja sosistab sönumeid tulevikust; Kuup - kus on vöimalik eemalduda festivalimöllust ja samas olla ise osaks meelelahutusest ning Padi - kohtumispaik, mis loob intiimse ja isikliku koosolemise ruumi.

Jan: "Et sõna “inspiratsioon” on möödutundetu pruukimise töttu oma erilise väärtuse kaotanud, seletan pikemalt: pallaslaste professionaalsus ja möttejulgus on loonud mötteruumi, kus saab vörsuda (ja on vörsunud) köige olulisem — dialoog. 2023. aasta I Land Sound festivaliks loodavad teosed astuvad julgelt selle poole, et dialoog jätkuks ja seda nii teose ja kogeja kui teose ja maastiku vahel.”