Avatud talude päev kutsub taas avastama maaelu

"Päeva eesmärk on näidata, kuidas käib elu maal ja kes on need tublid inimesed, kes seal tööd teevad," rääkis Kadi raadio saatele Keskpäev saarte koostöökogu ettevõtluskeskkonna suunajuht Sulvi Munk, kes üritust koordineerib.

Peale põllumeeste avavad oma uksed ka mitmed maal toimetavad ettevõtted, sel aastal on neid Saare- ja Muhumaal ühtekokku 31. "Saaremaa avatud talude seas on tegijaid seinast seina, igaühel oma nišš, oma tootegrupp, oma tegevus, otseselt korduvaid teemasid polegi," rääkis Munk, kelle sõnul on Saaremaa igal aastal olnud üks aktiivsemaid maakondi üle-eestilisel avatud talude päeval. Just saarlastelt tuli ka idee teha üritus kahepäevaseks.