Postimees: favoriit kaitseväe järgmise juhataja kohale on Vahur Karus

Reedene Postimees kirjutab, et brittide liitmine Eesti diviisi külge kulgeb läbi kannatuste ja konfliktide, muu hulgas on lehe väitel probleem diviisiülema kindralmajor Veiko-Vello Palmi keeruline iseloom ja käitumismaneer.

Kaitseväe juhataja Martin Heremi ametiaeg saab läbi 2025. aastal ning just Palmi käitumisest tulenev ebapopulaarsus on põhjus, miks tema kui Heremi endise asetäitja saamine uueks relvajõudude juhiks on sisuliselt välistatud, väidab Postimees. Favoriit, nagu Postimehele mitmelt poolt öeldi, on kaitseväe akadeemia ülem Vahur Karus.