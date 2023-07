KÜLALOOD ⟩ Talvevarud jõuavad salve põuast hoolimata

Rautsi talu peremees Aarne Põri ütles, et neil Saikla kandis sademeid enne jaani üldiselt nappis, aga talvekartuli saak tõotab tulla üsnagi korralik. Varajastel sortidel nii hästi läinud pole. Eelmise aastaga võrreldes kaalub tänavune saak praeguse seisuga mulla all poole vähem. Sageli kasvab pesas vaid kaks-kolm suurt ja ilusat mugulat, ülejäänud on vaid 1–2 cm läbimõõduga ja alles võtavad kaalus juurde. Osa varajase kartuli suurematest mugulatest kasvasid lõhki. “Pakendisse panna on seal küll vähe, aga kes ei virise, see saab söönuks,” rääkis köögiviljakasvataja.