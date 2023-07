Vald leidis, et Komandandi 10 b kinnistu on võimalik anda TalTechile ajutiselt kasutusse, kuna ülikooli kavandataval tegevusel on suur avalik huvi ja Saaremaa jaoks on oluline, et kohapeal oleks võimalik omandada regioonile vajalikku kvaliteetset haridust. Kinnistu kasutamise eest vald renti ei küsi.