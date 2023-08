Lümanda lasteaed saab kevadeks juurdeehitise

Lümanda Karu-Kati lasteaia juurdeehitise projekteerimise ja ehitamise hanke võitsid ühispakkumuse teinud Spetsiaalne OÜ ja TRIAMI OÜ. Tööde üldmaksumus ilma käibemaksuta on 264 827 eurot ja juurdeehitis peab valmima 22. märtsiks. Spetsiaalne OÜ juhatuse liige Andi Paomees ütles, et projekteerimine hakkab kohe pihta ja ehitustööd algavad eeldatavasti septembris.

Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kaire Kiil rääkis, et praegu käib Lümanda lasteaias 48 last, neli last on järjekorras. Mitte kõik lapsevanemad pole leppinud sabasseismisega ning osa viis oma maimukesed Kihelkonna lasteaeda. Et lapsi sünnib piirkonnas juurde, pole lasteaia laiendamisest pääsu. Juurdeehitusega saavad kõik soovijad lasteaiakoha ja natuke jääb ka puhvermaad, sõnas Kiil.