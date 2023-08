Kuressaare traumapunkti saabus odaga jalga saanud patsient

Erakorralise meditsiini osakonna juht Mihkel Laidna sõnul on seesugune väide ilmselge liialdus. „Pigem ütleks, et oli rutiinne suvine nädalavahetus ning otseselt merepäevadega seotud pöördumisi ei olnud,“ rääkis Laidna, lisades, et traumapunkti ooteaeg võis olla kergemate vigastuste puhul maksimaalselt kolm tundi.