Vihma on tänavuse suve teises pooles alla sadanud omajagu ja kuuldavasti on paremad seenemetsad juba saagirikkad. Uurisime Kuressaare kesklinnas jalutajailt, kas nad on sel aastal juba seenel käinud. Mis seeni inimesed üldse korjavad ja mida nendest teevad? Või minnakse metsa hoopis marjade pärast?