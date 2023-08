Eesti tõugu hobused matkavad mööda Saaremaad

Matka korraldajaks on hobusekasvataja Joosep Tikk. "Ega see muud ole, kui et sõbrad saavad kokku ja seiklevad. Üritame oma pundiga igal aastal mõne pikema ratsamatka teha. Nüüdseks on suur osa Eestist läbi käidud. Kuna Saaremaale polnud me veel jõudnud, otsustasimegi sel aastal selle ette võtta," rääkis Tikk.