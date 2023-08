Ametikooli tunnustati õpirännete tipptaseme märgisega

„Kõik õppijad-töötajad, kes viimaste aastate jooksul on välisriikides oma oskusi täiendamas käinud, samuti meie vastuvõtvad partnerid paarikümnes riigis, on andnud sellesse oma panuse. Tahan tänada ka koolisisest tiimi: rühmajuhatajaid, juhtõpetajaid ja erialaõpetajaid, õpirännete levitajad kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias, finantsjuhti ja kõiki teisi,“ rääkis ametikooli projektijuht Ave Paaskivi.

„Euroopa Liidu raha kasutamisel on kindlad reeglid ja raamistik. Inimestele teadupärast raamid ja paberimajandus väga ei meeldi ja see teeb asjad vahel keeruliseks. Seda rõõmsam on teadmine, et ka väljaspool kooli nähakse, et saame väljakutsetega hästi hakkama.“