Regionaalminister Madis Kallas suunaks omavalitsustele osa ettevõtete tulumaksust

Enne suvepuhkust muutis riigikogu omavalitsuste rahastamist nii, et rohkemate pensionäridega omavalitsused saavad senisega võrreldes pisut rohkem, teised vähem raha. Muudatusest võitvad vallad-linnad märkisid, et saavad pisku, teised kurtsid, et neilt võetakse ebaõiglased palju ära. Pikkade vaidluste järel paigutati ümber umbes kümme miljonit eurot.

"Tööealisi inimesi on jäänud paljudes piirkondades nii väheks, et olemasoleva mudeliga ja ka tasandusfondiga nad ikkagi ei suuda kõiki teenuseid pakkuda sellisel tasemel, nagu me sooviksime. Kus on rohkem maksutulu, siis seesama maksutulu peab aitama ülal pidada ka neid piirkondi, kus seda enam nii palju ei ole," rääkis Kallas ERR-ile.